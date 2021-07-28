Токио, 28 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Сети появился видеоролик с демонстрацией салона нового пикапа Toyota Tundra TRD Pro. Видео размещено на канале TRD Jon в YouTube.

TRD Jon Интерьер пикапа Toyota Tundra TRD Pro

Новинка получила кресла, обтянутые красной перфорированной кожей с белой прострочкой и эмблемами TRD Pro. Также на видео показаны некоторые детали управления. Среди них: металлическая шайба селектора и электронная «приборка», на которой отображаются показания с датчиков тангажа и крена. Кроме того, машина оснащена беспроводной зарядкой для смартфонов.

Новая Tundra основана на такой же архитектуре, что и модель Land Cruiser 300. Под капотом модели функционирует бензиновый мотор V6 рабочим объёмом 3,5 литра производительностью 415 «лошадей» (650 Нм).

«Движок» получит в пару 10-скоростную коробку передач с гидротрансформатором. Премьера Tundra нового поколения состоится осенью нынешнего года.

Ранее компания Toyota вывела на авторынок гибридный коммерческий автомобиль Toyota Yaris ECOVan, собранный на основе Toyota Yaris четвертого поколения. Это единственная версия коммерческого легкового автомобиля с гибридным двигателем японской компании.

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