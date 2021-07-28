Москва, 28 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы в районе Черёмушек начнутся реставрационные работы не территории парка «Усадьба Воронцово» («Воронцовский парк»), сообщается на портале мэра столицы.

Zemlevik Вход в усадьбу Воронцово

Будет отреставрирован комплекс зданий и сооружений, расположенные при въезде в «Усадьбу Воронцово» — сторожки, въездные ворота, мост и каменная ограда с воротами и двумя калитками.

Также пройдёт реставрация не только объектов культурного наследия, но и благоустройство территории «Усадьбы Воронцово» — проложат дорожки из гранитных плит, обустроят газоны, зону отдыха с малыми архитектурными формами и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, «Усадьба Воронцово» — уникальный памятник садово-паркового искусства и архитектуры XVI века, охраняемый государством площадью более 40 га.

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