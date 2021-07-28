* Insider — запрещённая в России организация

Москва, 28 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции пришли с обыском к главному редактору издания *The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом) Роману Доброхотову. Об этом сам Доброхотов написал в соцсетях.

RobillardMichel Обыск

«Видимо, у меня обыск. Стучится полиция. Не помешал бы адвокат», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Доброхотов заявил, что издание после включения в реестр Минюста «само собой, продолжит работу». Он также напомнил, что The Insider (признан в РФ СМИ-иноагентом) зарегистрирован в Латвии, а не в России, поэтому «что там Минюст хочет» его не интересует, «безумные законы» на ресурс не распространяются.

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