Симферополь, 28 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Группу медиков, подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, задержали в Крыму, сообщили 28 июля в пресс-службе МВД Республики Крым.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

По данным полиции, должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма в период с марта по апрель 2021 года выдали сертификаты о вакцинации от коронавируса вакциной «ГамКовидВак» пяти гражданам, которые фактически вакцинацию не проходили.

Факт преступной деятельности был задокументирован оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым. Отделом организации дознания МВД по Республике Крым по факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.