Магнитогорск, Челябинская область, 28 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области шестеро граждан осуждены за истязания с применением пыток. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Орудие пыток

Приговор вынес Ленинский райсуд города. По данным следствия, трое граждан распространяли наркотические вещества. Они привлекли ещё троих подсудимых, которые наказывали участников группировки, похищавших нарковещества. Наказания сопровождались пытками.

Суд учёл признание соучастниками вины, добровольное возмещение ими морального вреда, а также совершение преступлений впервые и принесение пострадавшим извинений. Подсудимым назначено от трёх лет до 4 лет 6 месяцев в колонии общего режима.