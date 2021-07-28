Екатеринбург, 28 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Здание центральной городской больницы № 7 в Екатеринбурге капитально отремонтируют. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

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Капитальный ремонт коснётся подвала и помещений на первом этаже больницы, канализации и водопровода, а также систем вентиляции, отопления и пожарной сигнализации. В медучреждении после ремонта появится компьютерный томограф.

На работы выделят до 4,2 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 9 августа, а сам ремонт необходимо провести в течении 2,5 месяцев после заключения контракта.

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