Москва, 28 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. На 10−12% могут вырасти в России цены на кофе уже в августе текущего года. Об этом 28 июля сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на торговые сети.

Couleur Кофе

«Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10−12%», — говорится в материале издания.

Также указывается, основной причиной такого подорожания стало аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии, в результате чего урожай кофейных зерен может сократиться на 30%.

Кроме того, уточняется, что цены на зерна кофе на мировом рынке уже показали новые максимальные значения с 2014 года, и добавляется, что сети кофеен тоже готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в будущем году на 40−50%.

При этом отмечается, что в торговой сети «Верный» изданию сообщили, что поставщики предупредили о росте цен в августе на 10−12% из-за удорожания сырья. Помимо того, добавляется, что в сети «Лента» подтвердили данные о том, что поставщики кофе сообщают о повышении цен в пределах 10%.

В то же время указывается, что еще в одной торговой сети причиной такого удорожания, кроме роста стоимости сырья, назвали увеличение расходов на упаковку и логистику.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев заявил, что отмеченное в РФ снижение цен на лимоны, чеснок и лаймы никак не связано с рынком продовольствия или урожайностью этих растений.