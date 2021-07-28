Ульяновск, 28 июля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются палы сухой травы. Это следует из оперативных данных управления МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

По данным ведомства, 27 июля спасатели два раза выезжали на тушение сухой травы. Травяные пожары потушили в Мелекесском и Сенгилеевском районах, общая площадь возгорания составила 0,065 гектаров.

Кроме того, за последние сутки зарегистрирована и подтверждена одна термическая точка: в населённом пункте Тушна Сенгилеевского района. Это было горение мусора, оно ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Экология» в 2021 году в Ульяновскую область поступило 23 единицы техники для тушения лесных пожаров.