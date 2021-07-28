Вашингтон, 28 июля 2021, 09:57 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил Россию в попытке повлиять на результаты американских промежуточных выборов, которые должны состояться в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в преддверии выборов в Госдуму РФ не исключает попыток Запада расшатать ситуацию в России.
Министр акцентировал, что любые попытки вмешательства в дела России будут пресекаться, и процитировал президента Владимира Путина: «Организаторы любых провокаций против нас будут об этом жалеть».
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