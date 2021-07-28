Вашингтон, 28 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил Россию в попытке повлиять на результаты американских промежуточных выборов, которые должны состояться в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Думаю, что нам необходимо (выявлять) дезинформацию, которая все больше затрудняет для людей доступ к фактам. Россия уже это делает в отношении промежуточных выборов 2022 года в плане дезинформации», — сказал Байден в ходе выступления перед руководством и сотрудниками разведывательного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в преддверии выборов в Госдуму РФ не исключает попыток Запада расшатать ситуацию в России.

Министр акцентировал, что любые попытки вмешательства в дела России будут пресекаться, и процитировал президента Владимира Путина: «Организаторы любых провокаций против нас будут об этом жалеть».

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