Белгород, 28 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Первый транш вакцины «Спутник Лайт» получили медицинские организации Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Министерство здравоохранения Тувы Препарат «Спутник Лайт»

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Регион получил 13 500 доз однокомпонентной вакцины. По словам начальника департамента здравоохранения области Андрея Иконникова, препарат распределят по всем муниципалитетам.

По данным на 27 июля, более 617 тысяч жителей области прошли первый этап вакцинации от COVID-19, полный курс иммунизации завершили почти 470 тысяч человек.

Планку по вакцинации 60% взрослого населения от COVID-19 прошли 12 муниципалитетов региона.