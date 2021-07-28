Киев, 28 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине обнаружили 717 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, за сутки в стране были госпитализированы 507 человек с COVID-19, 15 пациентов скончались от последствий, вызванных болезнью.

Наибольшее количество заражений подтвердили в Киеве и на подконтрольной Украине территории ДНР — 189 и 70 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 250 061 случай заражения коронавирусом, 52 891 человек скончался от последствий заражения.

Сутками ранее в стране обнаружили 81 носителя коронавируса и констатировали 27 летальных исходов, связанных с COVID-19.