Пермь, 28 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Мотовилихинском пруду Перми запретили купаться после проведенной специалистами Роспотребнадзора проверки качества воды. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Марина Захарова ИА REGNUM Пруд в парке

Анализ взятых в июле проб воды из пруда показал несоответствие санитарно-микробиологическим нормативам. Эти сведения направлены в органы местного самоуправления для информирования населения о недопустимости использования пруда для купания.

Стоит отметить, в Пермском крае летом 2021 года предполагается использовать для массового отдыха и купания населения 15 пляжей. С начала пляжного сезона проанализировано 60 проб воды поверхностных водоемов на санитарно-химические показатели, санитарно-микробиологические, паразитологические, вирусологические показатели. Проверке подвергают не только санкционированные места купания, но и стихийные пляжи.