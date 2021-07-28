Кемерово, 28 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Кемерове общее количество вакцинированных от коронавируса на сегодняшний день составляет 147 865 человек, в том числе 36 513 человек — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города.

(сс) dfuhlert Вакцинация

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В городской администрации напоминают, что прививку может сделать любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе выявили уже 45 462 случая заражения коронавирусом, 42 587 человек выздоровели, 963 пациента скончались.