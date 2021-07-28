Саратов, 28 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 251 новый случай заражения коронавирусом, сообщает 28 июля региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Из числа новых зараженных пневмония диагностирована у 91 пациента, с признаками ОРВИ — 153 человека, у семи пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 245 заражений. Всего подтверждено 72 305 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 67 525 человек, за сутки — 206 пациентов.

Александр Куликов ИА REGNUM Мировая пандемия

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 96 человек, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители старше 60 лет — 57 человек, 22 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавирусной инфекции продолжает влиять на жизнь людей в мире. Так, она сказалась и при выборе главного слова 2021 года. По мнению жителей России, это слово — «коронавирус».

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