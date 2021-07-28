Чита, 28 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за минувшие сутки выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 55 748, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В стационарах региона находятся 187 тяжёлых больных COVID-19. 77 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Скончались за сутки шесть человека, а всего жертвами коронавируса в Забайкалье стали 1147 пациентов.

«За прошедшие сутки 241 человек вылечился от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 49 773. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края», — отметили в правительстве.