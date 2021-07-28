Чебоксары, 28 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Чувашии определён подрядчик по строительству освещения, остановочных пунктов и переходов на участке дороги в Урмарском района. Начальная стоимость с 31,5 млн рублей снижена до 29,6 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дорога

Заказчиком выступило казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики». Речь идёт о строительстве наружного освещения, остановочных пунктов, пешеходных переходов и тротуаров на дороге Урмары — Ковали — Нурлаты в Урмарском районе (I этап, II этап строительства). Из них протяжённость освещаемого участка дороги и пешеходной дорожки составляет соответственно 1230 метров и 1352 метра, всего предусмотрено пять пешеходных переходов.

Продолжительность строительства составляет чуть более семи месяцев, в том числе в 2021 году на выполнение работ даётся два месяца, в 2022 году работы должны будут идти c 15 мая по 20 октября.

Начальная цена дорожно-строительных услуг определена в размере 31 518 873 рубля. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджета Чувашии.

Согласно документу, контракт заключён 27 июля, цена работ составит 29 627 741 рубль — таким образом, начальная цена снижена на 1 891 132 рубля, или почти на 6,4%. Поставщиком является чебоксарское общество «Регион-свет».