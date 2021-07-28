Самара, 28 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Строительство центра спортивной гимнастики «Немов-центр» планируют начать в сентябре текущего года в Тольятти. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона, в котором принял участие четырехкратный Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Отмечается, что данный центр рассчитан на 2500 зрителей. Это позволит проводить в нем соревнования как всероссийского, так международного уровня. Сейчас уже готов и согласован проект центра, получено заключение.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил областному министерству строительства в короткие сроки подготовить заявку для направления ее в федеральное министерство для получения поддержки из федерального бюджета.

«Старт строительства центра спортивной гимнастики и запланирован на сентябрь. К этому событию в Тольятти приурочен приезд титулованных спортсменов. Ожидается, что при содействии Алексея Немова регион посетят российские гимнасты — чемпионы Олимпиады в Токио», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области начали строить два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.