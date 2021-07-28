Душанбе, 28 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Россия и Китай смогли найти новые пути взаимодействия в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 28 июля на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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«В сложных условиях развития пандемии во всём мире мы тем не менее общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество», — подчеркнул российский министр.

Он добавил, что военные двух стран постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия.

«И наша сегодняшняя встреча является подтверждением этому. Надеюсь на следующую встречу в Китае», — сказал Шойгу.

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Глава Минобороны РФ выразил признательность Вэй Фэнхэ за внимание, которое тот уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Пекином и «с удовольствием» принял его приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики.

Кроме того, Шойгу поздравил коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая, отметив, что за эти году китайские вооружённые силы «прошли огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя современные технологии для защиты своей страны». По словам главы Минобороны РФ, сейчас ВС КНР «представляют собой одну из самых многочисленных, боеготовых и высокотехнологичных армий мира».

Также Шойгу выразил надежду на продолжение сотрудничества России и Китая и личной дружбы с Вэй Фэнхэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай успешно сотрудничают в военной сфере, и эти отношения носят «исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих государств».