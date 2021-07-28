Рим, 28 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Итало-американский автопроизводитель Fiat будет продавать новый кроссовер Fiat Pulse только на рынке Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что разработки модели велись в Бразилии. Новинка может «похвастаться» пятидверным кузовом, модернизированной платформой MP1, полузависимой задней подвеской и слегка увеличенной колесной базой — расстояние между осями колёс увеличилось с 2521 до 2532 мм.

В самой продвинутой комплектации диагональ цифровой «приборки» равна семи дюймам, а размер медиасистемы составляет 10 дюймов. Руль получил красную кнопку, включающую динамичный режим Sport.

Основным для машины будет четырехцилиндровый «движок» 1.3. Мощность силового агрегата на бензине составит 101 л. с., а на этаноле — 109 «лошадей». Мотор получит в пару пятискоростную «механику» или вариатор.

Ранее вице-президент по розничным продажам PSA Group Ксавье Дюшман сообщил, что в 2022 году на калужском предприятии «ПСМА Рус» будет налажен серийный выпуск моделей Fiat Professional.

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