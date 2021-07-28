Оренбург, 28 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Государственный долг Оренбургской области за первое полугодие 2021 года сократился почти на 220 млн рублей, сообщает минфин региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

На 1 июля госдолг составил 21 млрд 162 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 451 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2021 года отмечен рост доходной части консолидированного и областного бюджетов. Они исполнены с профицитом — 7,7 млрд рублей и 8 млрд рублей соответственно.