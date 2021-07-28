Владивосток, 28 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Приморья 28 июля приняли большинством голосов корректировки в краевой бюджет — с учетом вносимых изменений доходы составляют 153,1 млрд рублей, расходы — почти 161 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Бюджет

Читайте также: В бюджете Петербурга образовался профицит

Благодаря помощи федерального бюджета, больше средств выделят на здравоохранение и социальную политику — за прошедший месяц власти Приморья смогли дополнительно привлечь более 3 млрд рублей.

Таким образом, в 2021 году предполагается увеличить доходы краевого бюджета на 3,3 млрд рублей, расходы — на 2,8 млрд. При этом дефицит снижается на 504 млн рублей.

За счет средств краевого бюджета увеличен общий объем дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 196 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев текущего года бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год исполнен с профицитом, хотя в целом годовой бюджет Северной столицы был принят с запланированным дефицитом.