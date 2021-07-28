Оренбург, 28 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области в первом полугодии 2021 года отмечено увеличение поступлений доходов в консолидированный и областной бюджеты. Об этом сообщила министр финансов Татьяна Мошкова на встрече с журналистами.

Urosario.edu.co Бюджет

Консолидированный бюджет региона исполнен с профицитом в сумме 7,7 млрд рублей, областной бюджет — с профицитом 8 млрд рублей.

Объем поступивших в январе-июне доходов в консолидированный бюджет составил более 66 млрд рублей, в областной бюджет — более 56 млрд рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составили 52,1 млрд рублей, что больше, чем в прошлом году, на 12,9 млрд рублей (на 32,7%). В областной бюджет поступило свыше 41 млрд рублей, что на 11 млрд рублей (35,8%) больше, чем в 2020 году.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 14,3 млрд рублей. Объем увеличился по сравнению с прошлым годом на 148,2 млн рублей (1%).

За первое полугодие расходы консолидированного бюджета составили 59 млрд рублей, расходы областного бюджета — 48,4 млрд рублей. При этом 70% расходов составили траты на социальную сферу.