Иркутск, 28 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Иркутске задержан заместитель начальника следственного управления МВД по Бурятии, полковник юстиции Андрей Бардаханов. По данным источника «Известий», его задержали сотрудники московских силовых ведомств при получении взятки в особо крупном размере.

A-r-e-s Взятка

Уточняется, что он получил взятки от представителя одной из частных охранных организаций — за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Возбуждено уголовное дело.