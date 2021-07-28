Токио, 28 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 70 кг. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В четвертьфинале Таймазова одержала победу над представительницей Греции Элизавет Телциду. В самом начале поединка ей удался приём, который был признан «чистой победой».

До этого Таймазова была сильнее бразильянки Марии Портельи и испанки Марии Бернабеу.