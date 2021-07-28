Нижний Тагил, Свердловская область, 28 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области трое граждан отданы под суд за хищение из канализационного коллектора более 72 тонн чугунных труб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трубы

По данным следствия, эти лица вели на участке земляные работы. Один из них получил сведения о проходящих на нём коммуникациях. А затем с помощью экскаватора рабочие выкопали траншею, демонтировали трубы, разломали из на фрагменты и затем отвезли в пункты приёма металла.

Размер ущерба администрации Нижнего Тагила превысил 1,1 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Пригородный районный суд.