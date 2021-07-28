Вашингтон, 28 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Американский пилотируемый корабль Crew Dragon сможет доставить российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) не раньше весны 2022 года. Об этом заявил руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано.

В космосе

Он отметил, что NASA продолжает работать с Госдепартаментом США и МИД России по поводу обмена запусками. Предполагается, что российский экипаж будут отправлять на орбиту на американском корабле, а американский — на российском «Союзе».

«Первая возможность для этого может появиться на четвёртой миссии [Crew Dragon]», — цитирует Монталбано РИА Новости.

Запуск четвёртой миссии, Crew-4, запланирован на апрель 2022 года. Третью миссию, Crew-3, должны отправить на орбиту в октябре 2021 года. В составе третьей миссии — три американских и один немецкий астронавт.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что у России есть свои корабли, и доставлять космонавтов на орбиту на Crew Dragon нет необходимости.

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