Москва, 28 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Москве родители новорождённых детей получили возможность в режиме онлайн-видеотрансляции наблюдать за своими детьми, которые находятся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях клиник, сообщается на портале мэра столицы.

Отто Дикс. Новорождённый (фрагмент). 1927

Онлайн-трансляции появились в инфекционной клинической больнице № 2, Морозовской детской городской клинической больнице и роддоме ГКБ № 15 имени О.М. Филатова. Ранее срвеис был запущен в перинатальном центре ГКБ № 24.

Наблюдать за новорождёнными детьми онлайн родители могут круглосуточно со смартфона или другого электронного устройства. Камеры видеонаблюдения установлены на кувез — аппарат, в котором находится ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам марта 2021 года рождаемость в России в годовом выражении выросла более чем на 15%.

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