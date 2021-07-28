Улан-Удэ, 28 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Практически на всей территории Бурятии наблюдается задымлённость. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, это связано с продолжающимися лесными пожарами в Якутии.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

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В соседней республике горят сотни тысяч гектаров леса. На территории Якутии в связи с этим объявлен режим ЧС. При этом в Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка.

«За последние сутки была обнаружена термоточка в Окинском районе на площади около 8 га. Она находится в труднодоступной, горной местности. Применение сил и средств пожаротушения, облёта с воздуха невозможно», — отметили в агентстве.

Возгорание находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз».

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