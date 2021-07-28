Орел, 28 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении при реализации национального проекта более 6,7 млн рублей передано в суд прокуратурой Орловской области 27 июля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж.Леонид Гайдай. 1971.СССР Мошенник

Обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве проходит бывший генеральный директор подрядной организации. По версии следствия, гендиректор ООО «Пром-Экология» в рамках исполнения муниципального контракта в период с сентября по ноябрь 2019 года представил заказчику акты, содержащие ложные сведения о выполненных работах якобы в соответствии с проектно-сметной документацией. При выполнении работ подрядчиком использовался более дешёвый материал.

В результате, по данным следствия, были похищены бюджетные средства, выделенные в рамках реализации нацпроекта «Демография», на строительство футбольного поля в посёлке Знаменка Орловского района, в сумме более 6,7 млн рублей. Дело передано для рассмотрения по существу в Советский районный суд Орла.

Добавим, что в Орловской области в первом полугодии 2021 года было возбуждено в общей сложности 17 уголовных дел, связанных с преступлениями при реализацией национальных проектов.