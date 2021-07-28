Уфа, 28 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Более 154 млн рублей направили на проекты начинающих фермеров в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что 154,27 млн рублей в текущем году были направлены на инвестиционную поддержку республиканских фермеров в рамках реализации грантового проекта «Агростартап».

Отмечается, что в результате конкурсного отбора, 50 из 200 фермеров, которые набрали наибольшее число баллов за бизнес-планы, получат в текущем году возможность воспользоваться субсидией для финансирования своих проектов.

«Региону сегодня необходимы сельские предприниматели, умеющие не только производить сельхозпродукцию, но и переработав её получить конкурентоспособный на рынке товар. В общей сложности планируем в ближайшие увеличить объемы переработки сельхозпродукции вдвое, и мы очень надеемся, что обладатели гранта «Агростартап» станут активными участниками этого процесса», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

Сообщается, что в 2020 году 68 начинающих фермеров получили гранты «Агростартап» на общую сумму 211,5 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 900 работодателей Башкирии участвуют в программе субсидируемого найма.