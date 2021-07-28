Джакарта, 28 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Согласно данным Worldometer, Индонезия вышла на первое место в мире по суточной смертности от COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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На втором месте Бразилия с 1320 случаями смерти от COVID-19 за сутки и Россия с 779 случаями смерти.

Кроме того, число смертей от COVID-19 в Индонезии также стало самым высоким в мире за последнюю неделю. Индонезия сообщила о 9846 случаях смерти за неделю, за ней следуют Бразилия с 7709 случаями и Россия с 5463 случаями смерти от COVID-19.

Виндху Пурномо, эпидемиолог из университета Аирланга, заявил, что количество смертей от COVID-19 в Индонезии можно снизить, введя карантин на островах Ява и Бали.

По его словам, правительственная стратегия по борьбе с коронавирусом не доказала свою способность сократить заболеваемость в стране. Число положительных случаев продолжает расти, при этом количество смертей по-прежнему превышает 1000 случаев в день.

Как сообщало ИА REGNUM, число пациентов, инфицированных коронавирусом в Индонезии, продолжает расти, хотя пандемия длится более 500 дней.