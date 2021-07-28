Кызыл, 28 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Многие больные COVID-19 в Туве не обеспечиваются бесплатными лекарствами. Об этом рассказал врио главы республики Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лекарства

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По его словам, некоторым медикаменты доставили с большой задержкой лишь после повторных обращений. В связи с этим глава напомнил о выделении из бюджета республики 83 млн рублей на решение проблемы лекарственного обеспечения.

«Минздрав республики должен закупить лекарства, чтобы каждый, кто заболел коронавирусом, получил их бесплатно. Мы сосредоточили все усилия на решении задач, связанных с пандемией коронавируса. Признаю, что не все получается сразу, многое еще предстоит сделать», — отметил он.

Кроме того, остро стоит вопрос обеспечения пациентов кислородом. Республика зависит от поставок из других регионов, которые также испытывают проблемы из-за роста больных COVID-19.

«Тем не менее сегодня две тонны кислорода привезут из Абакана. Для исключения подобных случаев мы изыскали средства на установку кислородной станции в Кызыле, что позволит нам своевременно обеспечивать пациентов кислородом», — добавил глава.