Одесса, Украина, 28 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Власти украинской Одессы рассмотрят проект решения о создании музея в квартире, в которой жил писатель-юморист Михаил Жванецкий. Об этом сообщило одесское издание «Думская».

Svklimkin Михаил Жванецкий

"Соответствующий проект решения о создании коммунального учреждения «Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого» вынесен на предстоящую сессию муниципального собрания. Этим же решением планируют утвердить его устав», — сказано в сообщении.

Деятельность учреждения будет финансироваться из городского бюджета. Музею также будут переданы собрания, относящиеся к жизни писателя, с согласия его родственников.

Как отметили в издании, в последний раз Михаил Жванецкий был в квартире на улице Старопортофранковская 133 летом 2017 года.

Напомним, Жванецкий умер в 2020 году в возрасте 86 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.