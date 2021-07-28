Екатеринбург, 28 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Умершему в 1993 году жителю Екатеринбурга насчитали долг за услуги ЖКХ в размере почти 700 тыс. рублей. Об этом пишут СМИ.

Https://pixabay.com Деньги

По данным Накануне.Ru, мужчина проживал в доме по улице Сыромолотова по договору соцнайма. В 1993 году он скончался в больнице №24. Это обстоятельство выяснилось лишь в 2018 году. Перед этим много лет гражданин считался пропавшим без вести.

В мае 2020 года суд признал этого гражданина утратившим право пользования комнатой и обязал ответственных лиц снять его с регистрационного учёта. Но спустя год счета на его имя продолжают приходить. За пять лет сумма в квитанции выросла с примерно 300 тыс. рублей до почти 700 тыс. При этом в квитанции же указано, что в этой комнате уже никто не проживает.

С правовым статусом комнаты журналисты обнаружили тоже странные вещи. Якобы с 2007 года она некоторое время была в частной собственности, а потом снова стала муниципальной. Официальных ответов на запросы журналистов по всей этой ситуации пока нет.