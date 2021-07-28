Оренбург, 28 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Оренбургской области предлагает участникам предвыборной кампании — кандидатам, политическим партиям и избирательным объединениям — заключить соглашение о безопасных выборах. В документе будут отражены взаимные обязательства, главные цели и совместные действия по их достижению. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Minsvyaz.ru Выборы

Председатель облизбиркома Евгения Ивлева подчеркнула, что избирательная комиссия располагает ресурсами для обеспечения всех наблюдателей и представителей всех политических партий средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в Оренбуржье сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, Законодательного собрания региона и 44 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня — с 17 по 19 сентября. Такой формат выбран с учетом эпидситуации, связанной с распространением коронавируса.

«Все три дня голосования будут полноценными — участки будут работать с 08:00 до 20:00. В нашем регионе закуплена вся линейка продукции — средства индивидуальной защиты (маски, перчатки с расчетом на периодическую замену), антисептики, одноразовые шариковые ручки. Сейчас материалы доставляются во все 47 территориальные избирательные комиссии», — сказала Евгения Ивлева.

Прививки от коронавирусной инфекции сделали 54% членов участковых избирательных комиссий в Оренбургской области и 85% сотрудников аппарата и членов облизбиркома, в том числе системных администраторов ГАС «Выборы» в муниципалитетах.

В течение трех дней в регионе будет работать 1683 постоянных избирательных участка, также откроются 16 временных УИК. На входе на избирательные участки будет проводиться бесконтактная термометрия. Внутри помещений для голосования сделают разметку сигнальными лентами, чтобы развести потоки избирателей и соблюсти безопасную дистанцию между людьми.