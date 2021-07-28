Москва, 28 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Москве с 1 августа 2021 года начнет действовать система цифровых профилей водителей такси. Все таксисты будут обязаны иметь личный идентификатор, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Таксопарки и агрегаторы такси смогут передавать заказы только тем водителям, у кого есть личный идентификатор. Также цифровой профиль обязаны иметь водители, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели.

Цифровой профиль водителей такси в столице поможет соблюдать все правила и нормы перевозки пассажиров, не допускать переработки, а также не пускать за руль тех, кто не имеет права работать в такси.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье таксопарки и таксисты могут оформить электронный цифровой профиль.

Читайте подробнее: Такси в Москве может подорожать после введения цифрового контроля