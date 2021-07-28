Москва, 28 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Новый российский истребитель Су-75 Checkmate («Шах и мат») будут собирать на авиазаводе им. Гагарина (КнААЗ) в Комсомольске-на-Амуре, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Истребитель

«Checkmate будут собирать здесь (на КнААЗ)», — цитирует его РИА Новости.

Основным направлением работы завода является строительство самолётов пятого поколения Су-57, а также истребителей поколения 4++ Су-35С.

Как сообщало ИА REGNUM, презентация нового летательного аппарата состоялась 20 июля в подмосковном Жуковском на авиасалоне МАКС.

Впоследствии представителями ОКБ Сухого был назван ряд характеристик нового самолета. Так, его максимальная взлетная масса составляет 18 тонн, тогда как он может брать до 7,4 тонны боевой нагрузки и развивать скорость до 1,8 Маха.

В части вооружения самолет оснащен тремя встроенными отсеками вооружения, в которых можно разместить до пяти ракет класса «воздух-воздух». При этом стоимость одной боевой машины будет, по оценкам ОКБ Сухого, составлять $25−30 млн.

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