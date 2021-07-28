Рим, 28 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Alfa Romeo Tonale. Об этом сообщает Passione Auto Italiane.

Passione Auto Italiane Alfa Romeo Tonale

Фотошпионам удалось заснять автовоз, груженный закамуфлированными Alfa Romeo Tonale. Фотографии были сделаны, когда автовоз передвигался по дорогам общего пользования, однако не сообщается, где это было.

В линейке Alfa Romeo новый Tonale займет на одну строчку ниже актуальной модели Stelvio. Причем после прекращения выпуска Alfa Romeo Giulietta новинка станет единственным представителем сегмента C в модельном ряде итальянской марки.

Производство серийных моделей Alfa Romeo Tonale будет налажено на предприятии Alfa Romeo в Помильяно Д'Арко (Неаполь). Построена модель будет на базе модернизированной платформы S-USW. Двигатели будут оснащены технологиями MHEV и PHEV («мягкий гибрид» и «подключаемый гибрид»).

Ранее генеральный директор компании Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато сообщил, что новый электрический кроссовер Alfa Romeo Tonale будет представлен в середине 2022 года.

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