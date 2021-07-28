Москва, 28 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий полномочия регионов в сфере развития транспорта, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Предусматривается возможность участия субъекта РФ в качестве третьего лица концессионного соглашения в отношении транспорта общего пользования. Предполагается предусмотреть такую возможность применительно к концессионным соглашениям, заключаемым муниципальными образованиями в тех случаях, когда региона своими решениями влияет на экономику проекта, прежде всего путем реализации полномочий в сфере тарифного регулирования.

Аналогичные изменения предложены законопроектом в отношении соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Кроме того, для реализации положений об участии субъекта РФ в качестве третьего лица, предусмотрены также положения об участии региона в качестве самостоятельной стороны по соглашению, заключаемому между концедентом, концессионером и кредиторами, а по закону о ГЧП — по прямому соглашению.

Законопроектом не устанавливаются расходные обязательства субъектов РФ в связи с участием в концессионных соглашениях, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, в случае если регион выступает в качестве третьего лица таких соглашений. Права и обязанности субъекта РФ устанавливаются нормативными правовыми актами региона.

Также законопроектом устанавливается, что размер регулируемого тарифа на перевозки в рамках концессионного соглашения не может превышать максимального размера регулируемого тарифа на прочие перевозки по маршрутам регулярных перевозок.

Отметим, что участие субъекта РФ в концессионном соглашении в качестве третьей стороны, имеющей установленные концессионным законодательством права и обязанности по концессионному соглашению, предусмотрено в законе о концессионных соглашениях только для концессионных соглашений в отношении отдельных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

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