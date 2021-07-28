Красноярск, 28 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. При нападении медведя на группу туристов в природном парке «Ергаки», который находится в южной части Красноярского края, один человек погиб. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба парка.

Медведь

Уточняется, что этот второй за нынешнее лето случай нападения медведя на людей с летальным исходом.

«27 июля 2021 года на территории природного парка «Ергаки» произошел второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что трагический инцидент произошел в районе девяти озер хребта Араданский, когда группа туристов из четырех человек совершала спортивный категорийный поход.

При этом, по информации «Рен-ТВ», медведь напал на старшего группы, когда он ходил за дровами, а трое остальных туристов смогли убежать и только утром 28 июля сообщить о произошедшем. Кроме этого, отмечается, что в настоящее время спасатели ведут розыск тела пропавшего туриста.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля медсестра 65 лет из штата Калифорния погибла в Канаде в результате нападения медведя гризли, который вытащил ее из палатки в середине ночи.