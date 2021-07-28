Абакан, 28 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё девять пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в республиканском правительстве.

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По данным оперштаба, жертвами COVID-19 в Хакасии стали три женщины (39 лет, 71 год, 84 года) и шестеро мужчин (48 лет, 58 лет, 59 лет, 72 года, 76 лет, 87 лет).

С начала 2021 года от коронавирусной инфекции умерли 365 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в Хакасии подтверждено 12 204 случая заражения коронавирусом, выздоровели 10 887 человек.