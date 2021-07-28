Уфа, 28 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Пятиклассники спасли тонущего мальчика на реке в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В воде

Сообщается, что 2 июля в городе Межгорье трое учеников 5 «Б» класса школы № 3 купались на реке Малый Инзер. В какой-то момент дети услышали крики о помощи и увидели, как под воду уходит мальчик: над водой оставалась одна его рука. Дети бросились на помощь утопающему. Они стали нырять под воду и выталкивать ребенка на поверхность.

«Мы купались и ныряли на речке, вдруг слышим, с берега доносится крик о помощи и увидели, как под воду уходит мальчишка, сразу поплыли к нему… Втроем и вытолкнули его на поверхность. Тут к нам на помощь подплыли взрослые и уже они вытащили мальчика на берег», — приводит пресс-служба слова детей.

Отмечается, что главное управление МЧС РФ по Башкирии ходатайствует о награждении мальчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подросток спас тонущего мальчика.