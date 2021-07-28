Екатеринбург, 28 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) вылетел первый прямой рейс до Тираны (Албания), сообщили в пресс-службе авиаучреждения.

Les Haines Флаг Албании

Самолёт Airbus A320 отправился из «Кольцово» в 6:30 28 июля (местное время). До столицы Албании он доберётся за пять часов.

Рейсы будут выполняться еженедельно, по средам. Ранее из Екатеринбурга регулярные полёты в Тирану не осуществлялись.

Как сообщало ИА REGNUM, из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы в Болгарию.