Тбилиси, 28 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Политикам в Грузии необходимо отказаться от внутренних распрей и заняться проблемами своих граждан. Об этом 27 июля заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Демс на брифинге, проходившем в Тбилиси.

Грузия

Глава ПАСЕ прокомментировал политический кризис, разразившийся в Грузии, и отметил, что ему редко приходится сталкиваться с такой сильной поляризованностью в политической среде.

«Вам, политикам нужно начать делать дело, говорить о политике, а не превращать это в личное, — сказал Демс. — Уменьшите поляризацию, постарайтесь делать то, что волнует людей на улице, потому что политика должна улучшать жизнь граждан».

Он также призвал подобным образом поступить и представителям СМИ. При этом глава ПАСЕ отметил, что смотрит «с оптимизмом» на сложившуюся в Грузии ситуацию и надеется, что она разрешится в лучшую сторону.

Напомним, Демс прибыл в Грузию с официальным визитом 27 июля. Он планирует пробыть там до 28 июля. Программа визита предусматривает встречи с лидерами правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционных политсил.