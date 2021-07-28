Барнаул, 28 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в многоквартирном доме в Барнауле, где произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщает 28 июля пресс-служба городской администрации.

Светлана Шаповалова Барнаул

«Границей зоны ЧС определена территория дома, где произошел хлопок», — говорится в сообщении.

ЧП случилось в пятиэтажном доме по ул. Молодежной, 37. Пострадала пожилая женщина из квартиры, где произошёл хлопок, и семилетняя девочка из квартиры в соседнем подъезде. Женщина госпитализирована с ожогами, у девочки не подтвердилось предположение о сотрясении мозга, госпитализировать её не стали.

После хлопка эвакуировали жильцов двух подъездов. Специалисты обследуют здание. Обрушения перекрытий нет, причины хлопка устанавливаются, добавили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в результате хлопка в многоэтажке обрушилась межкомнатная стена, вылетели двери и стёкла на балконе, но пожара не было.