Луганск, 28 июля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ЛНР зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 28 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Так, под огнём украинских силовиков оказались районы населённых пунктов Желобок, Золотое-5 и Молодёжное. ВСУ применили гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберные пулемёты.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — отметили в представительстве.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров обвинил Россию в нежелании прекратить войну в Донбассе, хотя РФ не является стороной данного конфликта.

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