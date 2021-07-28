Москва, 28 июля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Цены на нефть 27 июля снова закрыли торги в минусе, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

«Так, цена североморской марки Brent в Лондоне на вчерашних торгах упала на 0,27% до $73,66 за баррель, хотя днём шла в противоположном направлении и даже пыталась достичь $75, а цена техасской WTI понизилась на 0,38%, до $71,65 за баррель.

«Сегодня, 28 июля, с утра умеренный рост цены эталонных марок возобновился, Brent растёт в цене на 0,12%, WTI повышается на 0,2%.

Основным негативом для нефтяного рынка сегодня является только коронавирус и связанные с ним опасения слишком медленного восстановления мирового спроса на нефть.

Однако сегодняшняя новость о том, что Индия в июне нарастила импорт нефти в годовом выражении на 16,3% почти до 16 млн тонн, способствуют движению котировок наверх.

Международный валютный фонд сохраняет оптимизм в отношении мировой экономики, подтвердив прогноз её роста в текущем году на 6% (главным образом, за счёт восстановления экономики Китая и Индии).

Цена Brent в течение ближайших нескольких дней будет находится в коридоре $72−74 за баррель. Сегодня ожидается движение котировок Brent в интервале $73−74 за баррель», — считает эксперт.

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