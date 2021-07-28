Кызыл, 28 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 6197, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из 170 заболевших 24 ребенка, 96 больным от 18 до 49 лет, 36 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 14 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.

В стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 1472 больных. Состояние 279 из них оценивается, как тяжёлое. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключено 33 пациента. Занятость коечного фонда составила 82,5%.