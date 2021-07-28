Джакарта, 28 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Пачитан, расположенном на юго-западе провинции Восточная Ява в Индонезии, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находится в 95 км от округа Пачитан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Жители округа рассказали, что почувствовали довольно сильную вибрацию и услышали грохот.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло в провинции Центральное Сулавеси, заставило жителей покинуть свои дома.